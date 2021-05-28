شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلجأ الأهلي ونهضة بركان لوقت إضافي فى السوبر الأفريقي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وبين جدران النادي الأهلي على وجه الخصوص مباراة الفريق غدا، الجمعة أمام نهضة بركان المغربي في بطولة السوبر الأفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويلعب الأهلي مع نهضة بركان المغربي في السادسة من مساء غد بتوقيت القاهرة في المباراة التى ستقام على ملعب جاسم بن حمد (نادي السد) بحضور حوالى 5 آلاف مشجع.

ووفقاً للائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إذا ما انتهت المباراة بالتعادل السلبي أو الإيجابي، يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء للوقت الإضافي، ومن المقرر أن يتم تطبيق تقنية "الفار" في مباراة الغد المرتقبة.