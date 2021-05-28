شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: إنذار ساسى والمثلوثي غير مستحق وطرد بن شرقي ومحمد حسن صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم السابق ياسر عبد الرؤوف أن إنذار فرجاني ساسى وحمزة المثلوثى غير مستحق، والذى أدى إلى إيقافهما عن الزمالك في المباراة المقبلة أمام الجونة في الدوري.

وقال ياسر عبد الرؤوف فى تصريحات للاستديو التحليلي بقناة الزمالك: "أمين عمر حكم المباراة غاب عنه التركيز واختلاف المعايير أكثر من عابه في إدارة مباراة الزمالك والإسماعيلى".

وأضاف ياسر عبد الرؤوف: "كرة إنذار حمزة المثلوثى لا يوجد بها أي مخالفة سواء على الزمالك أو الإسماعيلى والاحتكاك كان طبيعيا وأرى ان إنذار حمزة المثلوثى غير مستحق، وكذلك إنذار فرجاني ساسى غير مستحق لأن الهجمة غير واعدة كما أن التهور غير موجود".

وأوضح عبد الرؤوف: "كرة أشرف بن شرقى تستحق الإنذار واعتراضه برمى الكرة تستحق الإنذار الثاني والطرد، وكذلك كرة محمد حسن تستحق الطرد المباشر وليس الإنذار الثاني بسبب التدخل بقوة على قدم مروان حمدى".