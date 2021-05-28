شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: فخور بمستوى الزمالك وأول مرة أتعرض للطرد طوال مسيرتى التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسي كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن سعادته بتأهل الفريق لدور الثمانية لكأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي فى دور الستة عشر، وأشاد بالأداء الرجولي للاعبين في اللقاء وإصرارهم على الفوز.

وانتقد المدير الفني، في تصريحاته بعد المباراة، إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس الجديد، خاصة أن الملعب ليس جيدا.

وأضاف كارتيرون أنه لأول مرة في حياته يتم طرده في لقاء، موضحا أن هذا الحكم ضد الزمالك باستمرار، مشيرا إلى أنه لم يوجه أى لفظ للحكم، ولكنه اعترض على طرد بن شرقي لأنه شعر بتعرض فريقه للظلم.

وشدد على أنه يحيى اللاعبين على الأداء بعشرة لاعبين في الشوط الثانى بعد طرد بن شرقي فى نهاية الشوط الأول، موضحا أنه سعيد بروح لاعبي الفريق وفخور بمستوى الزمالك.

وعلق على الغيابات العديدة في مباراة الجونة قائلا: "سأستدعي أحمد عيد للقائمة، كما أن عودة أوباما من الإصابة وعودة إمام عاشور وعبد الغني من الإيقاف سيساعد الفريق في المباراة المقبلة".

وأوضح كارتيرون أنه لا يركز مع الفريق المنافس لأن الأهلي يشارك في بطولة أخرى، ولكن الزمالك يلعب للفوز في جميع المباريات.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.