شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: وفرنا جزءا من مستحقات اللاعبين وسيتم صرفها الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه سيتم تحويل جزء من مستحقات اللاعبين يوم الأحد المقبل، كما وعدت اللجنة الجديدة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "وفرنا جزءا من مستحقات اللاعبين وسيتم صرفها يوم الأحد المقبل، وفينا بالوعد للاعبى الزمالك بمنحهم مستحقاتهم رغم تولينا المسئولية بـ5 أيام".

وضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره مصر المقاصة، فى مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد، سجله المغربى أشرف بن شرقى فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك والمقاصة يوم 4 يونيو المقبل، على استاد السويس الجديد، الأمر الذى سيدفع فريق الزمالك لمغادرة السويس حاليًا والتوجه إلى الجونة لمواجهة فريق الجونة ضمن منافسات دور الـ 25 من مسابقة الدورى الممتاز، ثم العودة مرة أخرى للسويس لمواجهة المقاصة.

ويستعيد الزمالك جهود الثنائي محمد عبد الغني وإمام عاشور في مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة، بعد رفع الإيقاف عن الثنائي، حيث غاب مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء المصري، بينما انتهت عقوبة الإيقاف 12 لقاء الخاصة بعاشور وكان آخرها أمام الإسماعيلي.

كما أخطر الجهاز الإداري للزمالك أحمد عيد الظهير الأيمن بالانضمام لمعسكر الفريق في الجونة، بعد إصابة حازم إمام بشد عضلي في مباراة الإسماعيلي بكأس مصر وتأكد غياب التونسي حمزة المثلوثي عن مباراة الجونة المقبلة للإيقاف.