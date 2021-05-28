عودة إمام عاشور وضم يوسف نبيه لقائمة الزمالك أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الجونة المقبلة.

وتشهد القائمة عودة محمد عبدالغني، وإمام عاشور، وأحمد عيد لأول مرة منذ عودتهما من الإيقاف، بالإضافة لاستدعاء يوسف أسامة نبيه لتعويض النقص العددي.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد عواد، ومحمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام، وأحمد عيد، ومحمود حمدي "الونش"، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد السلام، وحسام عبد المجيد، ومحمد عبد الشافي، وأحمد فتوح.

خط الوسط : محمود عبد العزيز "زيزو"، وإمام عاشور، ومحمد أشرف "روقا"، وحمدي علاء، ويوسف "أوباما"، وإسلام جابر، وأحمد سيد "زيزو"، وسيف فاروق جعفر، وحسام أشرف، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي، وأسامة فيصل، ويوسف أسامة نبيه.

ويفقد الزمالك عدد من عناصره في مباراة الجونة أبرزهم طارق حامد وفرجاني ساسي وحمزة المثلوثي وأشرف بن شرقي للإيقاف، ومحمود علاء و حميد أحداد وعبدالله جمعة للتأهيل من الإصابات.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي مساء الخميس بهدف دون رد ليتأهل لربع نهائي كأس مصر.