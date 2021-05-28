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الزمالك: تحويل مستحقات اللاعبين يوم الأحد.. وجاهزون لتجديد عقد ساسي إذا رغب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، أن المستحقات المتأخرة تم تحويلها وستكون في حسابات اللاعبين يوم الأحد أو الإثنين المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف لبيب في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك: "ما وعدنا به يتم تنفيذه، بات الآن فعل ماضي، فتم تحويل المستحقات بالفعل، ولكن التحويل يصل خلال 3 أيام".

وأكمل: "دخلنا للاعبين في غرف الملابس عقب مباراة الإسماعيلي والتأهل لربع نهائي الكأس، وأخبرناهم بوصول مستحقاتهم يوم الأحد في حساباتهم".

وأوضح لبيب أنه تواصل مع وكيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وطلب منه التواجد صباح الجمعة، للحصول على كافة مستحقاته القديمة، مضيفا: "جاهزون لتجديد تعاقده دون مغالاة ويشرفنا استمراره بقميص الزمالك إذا رغب في ذلك".

واختتم: "توفير المستحقات ليس لفريق كرة القدم فقط وإنما لكافة الفرق الأخرى بالنادي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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