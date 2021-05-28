الجزيري: المحترف يحاسب على كل ثانية وهدفنا تحقيق الدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك بأنه يأمل في تحقيق الفوز خلال كل مباراة يلعبها، والظهور بشكل طيب، موضحًا أن هدف الفريق الفوز بالدوري والكأس.

وقال الجزيري في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس: "الحمد لله وأهم شيء أننا حققنا الفوز واكتسبنا الثقة قبل مباراة الجونة المقبلة ونواصل الانتصارات ونتمكن من تحقيق الدوري والكأس".

وتابع: "أشكر جماهير الزمالك على الدعم والثقة، وأنا لاعب محترف أحاسب على كل شيء، يجب أن أكون جيد في كل دقيقة وثانية وفي كل مباراة وهناك من يدعمني ويقف في ظهري".

وأوضح موقف المدير الفني منه، قائلًا :"كارتيرون يحفزني دائمًا ويطالبني باللعب بكل راحة في المباراة".

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف نظيف في دور الـ16 من كأس مصر، وشارك التونسي سيف الدين الجزيري بشكل أساسي مع فريقه.