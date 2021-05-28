أول رد فعل لكارتيرون بعد الفوز على الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بأنه سعيد بتحقيق الفوز أمام الإسماعيلي في كأس مصر بالرغم من النقص العددي نتيجة الطرد.

وقال كارتيرون في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس"هناك مثل نقوله في فرنسا ان الضربة التي لا تميتك تقويك، واليوم تمكنا من تحقيق الفوز بالرغم من النقص العددي لذلك أود تقديم التهنئة للاعبين".

وتعرض أشرف بنشرقي جناح الزمالك للطرد في نهاية الشوط الأول ومع ذلك تمكن الأبيض من تحقيق الفوز في النهاية عن طريق الهدف الذي سجله المغربي.

ورفض الكشف عن تفصل الجلسة التي تمت مع إدارة النادي، قائلًا :"رئيس النادي رجل صريح ومحترم، لكن احترامًا لن اتكلم على الإطلاق عن الجلسة وسأترك الأمر له ليتحدث هو".

وبلغ الزمالك ربع نهائي كأس مصر ليواجهة مصر للمقاصة في 4 يونيو المقبل.