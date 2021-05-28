"اللاعب اعتذر".. مصدر يكشف لمصراوي ما دار بين الونش والحكم المساعد أحمد حسام طه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال مصدر لمصراوي إن مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" اعتذر للحكم المساعد أحمد حسام طه عقب مباراة الزمالك والإسماعيلي .

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أمس الخميس ضمن دور الـ16 من كأس مصر على ستاد السويس الجديد ليتأهل لربع نهائي البطولة.

وشهدت المباراة حواراً بين الحكم المساعد الأول أحمد حسام طه ومدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" في نهاية المباراة .

وكشف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لمصراوي ما جاء بين الجانبين وقال " الونش طلب من الحكم احتساب مخالفة بطريقة عصبية ورد الحكم بإنه لم يرى المخالفة وأن الحكم احتسبها".

وأضاف المصدر "الحكم لم يعتد على الونش بل ما فعله إعادته للملعب من أجل استمرار اللعب بطريقة عفوية تحدث في ملاعب كرة القدم".

وأنهى " الونش توجه للحكم عقب نهاية المباراة واعتذر للحكم عن الطريقة التي تحدث بها والحكم تقبل وبادله التهئنة بالمستوى".