إيهاب جلال: كنا نتمنى الفوز.. ولا أعرف ما فعله بنشرقي لكن الحكم جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بأنه كان يتمنى تحقيق الفوز خلال مباراة فريقه أمام الزمالك بكأس مصر، لكن راض عن الأداء، وأبدى رضاه أيضًا عن مستوى حكم المباراة أمين عمر.

وقال إيهاب جلال في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "كنا نأمل في تحقيق الفوز، وكان لدينا فرصة لاستغلال النقص العددي للزمالك شوط كامل، لكننا قمنا بجهد جيد بالرغم من عدم وجود توفيق إلا أننا قدمنا مجهود".

وتابع: "ما تحقق بفضل توفيق الله واللاعبين، وبعد الله الفضل يعود لكل لاعب، لا نستطيع أن نكشف كل ما يحدث لكنهم قدموا أداء جيد واستطاع الفريق أن يحقق الفوز في عدة مباريات متتالية وننتظر المزيد".

وأضاف :"لا أعرف ما حدث من أشرف بنشرقي وكان هناك انذار أول ثم ربما يكون قد قال شيء، وفي لعبة محمد حسن كان لديه انذار وحصل على انذار ثاني وهو طرد مستحق، ورأيي أن أمين عمر أدار المباراة بشكل جيد".

وواصل: "الاسماعيلي بحاجة للكثير لكن لا استطيع أن أقوله الآن، لكن هناك عناصر جيدة في الفريق، والأمور التي لا تتعلق باللاعب أمور كثيرة وعندما ينتهي الموسم على خير سيكون الموقف أمام الإدارة ومسئولي الإسماعيلي".

وخسر الإسماعيلي أمام الزمالك بنتيجة 1-0 في دور الـ16 من كأس مصر، وبذلك يلتقي الأبيض بمصر للمقاصة في ربع النهائي.