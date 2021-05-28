الزمالك يطبق استثناءً.. عواد ينال شارة القيادة أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

نال محمد عواد شارة قيادة الزمالك أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السويس الجديد، بدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وعلم الخليج 365، أن الجهاز الفني للزمالك قرر منح شارة القيادة لمحمد عواد أمام الإسماعيلي فريقه السابق، لدعمه خلال المباراة.

وتتخذ الأندية والمنتخبات المصرية نظاما في منح شارة القيادة بالأقدمية.

واتبع الزمالك نظاما جديدًا استثنائيا في المباراة، بمنح عواد شارة القيادة في ظل تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك، ويليه حازم إمام ظهير أيمن الفريق، ومحمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق.

ويعد عواد أحد اللاعبين المنضمين خديثا للزمالك، حيث انضم للفريق الأبيض في صيف 2019 قادما من الإسماعيلي.

وعلى نفس النهج لم ينل محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري، شارة القيادة في ظل تواجد أحمد فتحي وعبدالله السعيد.

ولم ينل صلاح شارة القيادة في مباراة كينيا في ظل تواجد الثلاثي الأقدم عمرو السولية، وأحمد حجازي، ومحمد النني.

ونال صلاح شارة القيادة بمباراة المنتخب الأخيرة أمام جزر القمر بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بعد خروج عمرو السولية من الملعب، في ظل غياب أحمد حجازي، وتنازل محمد النني له عن الشارة.

في أوروبا يختلف الأمر، حيث تمنح شارة القيادة أحيانا بالانتخاب، وأحيانا أخرى باختيار الجهاز الفني.

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، اختار أن يكون فيرجيل فان دايك مدافع الفريق، هو القائد الثالث في صفوف الفريق خلف هيندرسون، وميلنر، رغم أن المدافع الهولندي انضم للريدز بعد ماني، وفيرمينو، وعدد من نجوم الفريق.