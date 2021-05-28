صفقات برشلونة | عرض لابورتا الأول لوالد ميسي يتضمن راتبًا أقل!

تلقى النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” عرض أول من جانب رئيس برشلونة “جوان لابورتا” لتمديد عقده الذي سينتهي في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك عن طريق والده “خورخي ميسي” نهاية هذا الأسبوع، بعد أيام قليلة من نهاية الدوري الاسباني، إلا أن العرض تضمن راتبًا أقل من الراتب الحالي.

وقالت شبكة ESPN العالمية إن العرض الأول الذي تلقاه ميسي يتضمن جميع المبالغ التي تدين بها إدارة برشلونة له، من حوافز ومكافآت ومستحقات مالية مختلفة عن الفترة الماضية.

وأضافت قائلة “المحادثات كانت إيجابية بين جوان لابورتا وخورخي ميسي في رحلة تمديد عقد ليونيل، لكن اللاعب لن يتخذ قراره قبل معرفة المشروع الرياضي الذي يسعى لابورتا لبنائه في الميركاتو الصيفي 2021”.

وسيملك ميسي حق تقرير مصيره عقب كأس العالم 2022 سواء بالذهاب إلى قطر أو الولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أكدته شبكة ESPN في تقريرها مساء أمس لجمهور نادي برشلونة.

ويعلم ليونيل ميسي جيدًا أن العرض الجديد من إدارة برشلونة سيتضمن راتبًا أقل، لكن أولويته الحالية تظل دائمًا البقاء رفقة النادي الكتالوني حتى الاعتزال.