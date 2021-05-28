نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر 2021 “بن شرقي يُسجل ويُطرد”

تعرف على نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي في قمة مباريات اليوم لحساب دور الـ 16 ببطولة كأس مصر 2021، والتي أقيمت على ملعب الجيش بمدينة السويس.

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف نظيف سجله المهاجم الدولي المغربي “أشرف بن شرقي” بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء بعد الإنفراد بحارس المرمى محمد فوزي في الدقيقة 41.

وتحصل أشرف بن شرقي على تمريرة في عمق دفاع الاسماعيلي جاءته من شيكابالا إنفرد بفضلها بمرمى الدراويش، ليتسلم ويسدد بكل هدوء لحظة خروج محمد فوزي لغلق زوايا التسديد.

لكن لم تمر سوى خمس دقائق فقط وتلقى أشرف بن شرقي بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي الإسماعيلي، ووجد الحكم “أمين عمر” أن تهور بن شرقي وتعمده التدخل بخشونة مفرطة يستوجب الطرد.

الديك الفرنسي “كارتيرون” يلحق بـ أشرف بن شرقي

لم يعجب هذا القرار المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون الذي اعترض بحدة على الحكم الدولي المصري أمين عمر، ليتم طرده هو الآخر ليواصل إدارة الفريق من المدرجات.

وتوترت المباراة كثيرًا في شوطها الثاني، خاصةً مع حصول متوسط ميدان الزمالك “فرجاني ساسي” على بطاقة صفراء نهاية الشوط الأول، ستؤدي إلى غيابه عن المباراة القادمة في الدوري أمام الجونة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأضطر الزمالك لإجراء أول تغيير في المباراة خلال منتصف الشوط الأول عندما أصيب حازم إمام ليتم الدفع بالظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي الذي تلقى ضربة هو الآخر قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة لكنها لم تمنعه من استكمال المقابلة.

وتحصل أيضًا الحارس محمد عواد على بطاقة، ونال حارس الزمالك البديل محمود جنش بطاقة صفراء وهو على الدكة للاعتراض، وبعدها بدقيقة واحدة طرد لاعب الاسماعيلي “محمد حسن” بالبطاقة الصفراء الثانية.

وبدأ الزمالك مباراة اليوم بكل من “محمد عواد – حازم إمام – عبد السلام – محمود حمدي الونش – محمد عبد الشافي – محمود عبد العزيز زيزو – فرجاني ساسي – محمود شيكابالا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي – سيف الدين الجزيري”.

أما المدير الفني لنادي الاسماعيلي إيهاب جلال فقد فضل وضع قلب الدفاع باهر المحمدي على دكة البدلاء، وبدأ المباراة بتشكيلة مكونة من “محمد فوزي – مروان الصحراوي – محمد هاشم – محمد عمار – عبد الله جمعة – محمد حسن – محمد عادل – محمد صادق – أحمد مدبولي – فخر الدين بن يوسف – شكري نجيب”.