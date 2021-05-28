اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مايو 2021

كأس السوبر الإفريقي

الأهلي - نهضة بركان 23:00

المقاصة - غزل المحلة 19:00

المصري - وادي دجلة 19:00

أسوان - الاتحاد 23:00

الدوري السوداني

الأمل عطبرة - القضارف 18:00

هلال الأبيض - الخرطوم 18:00

مريخ الفاشر - حي الوادي 21:00

كادوقلي - المريخ 21:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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