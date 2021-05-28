الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مايو 2021
كأس السوبر الإفريقي
الأهلي - نهضة بركان 23:00
المقاصة - غزل المحلة 19:00
المصري - وادي دجلة 19:00
أسوان - الاتحاد 23:00
الدوري السوداني
الأمل عطبرة - القضارف 18:00
هلال الأبيض - الخرطوم 18:00
مريخ الفاشر - حي الوادي 21:00
كادوقلي - المريخ 21:00
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