الامارات | الحمرية يدشن استعداداته لدوري الهواة بعد عيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يدشن استعداداته لدوري الهواة بعد عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، جمعة الشامسي، أن الفريق الأول لكرة القدم سيدشن استعداداته للموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى بعد عطلة عيد الأضحى، بإشراف المدرب المصري طارق السيد.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «المعسكر التدريبي خارج الدولة قيد الدراسة، ونبحث الأمر استناداً إلى التوجيهات الرسمية، ووفقاً للإجراءات الاحترازية، ولا نستبعد إقامة المعسكر داخل الدولة، بعد نجاح إقامته ومكاسبه في الموسم الماضي إلا أننا نترك ذلك لوقته».

وعن تعاقدات النادي، قال الشامسي: «إن قرابة 70%؜ من لاعبي الفريق الأول من الموسم الحالي سيكونون موجودين في الموسم المقبل، وتدرس لجنة التعاقدات السِّيَر الذاتية لعدد من اللاعبين لاستكمال المراكز التي يحتاج إليها الفريق في المرحلة المقبلة، إضافة إلى الأجانب والمقيمين، مؤكداً أن الحمرية يتطلع دائماً إلى تحقيق أفضل المراكز».

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