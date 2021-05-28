الامارات | مسؤولو مباريات الرابطة يراقبون تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو مباريات الرابطة يراقبون تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مسؤولو مباريات رابطة المحترفين حضورهم في المشاركات الخارجية، على صعيد مسابقات الاتحادين الدولي والقاري، خصوصاً في تصفيات كأس العالم. وذكرت الرابطة أن حمد المزروعي يشارك حالياً مراقباً لمباريات كأس الاتحاد الآسيوي بالأردن من 21 إلى 27 الجاري، وتم تعيينه أيضاً مراقباً لتصفيات آسيا المؤهلة للمونديال في البحرين من 30 الجاري إلى 17 يونيو المقبل.

وتم كذلك تعيين فهد الحوسني مسؤول أمن في تصفيات المونديال، والتي تقام في الرياض بالسعودية من 3 إلى 15 يونيو المقبل. وتم تكليف الدكتور محمد الحتاوي مراقباً لمباريات تصفيات كأس العالم التي تقام في سيؤول الكورية من 3 إلى 15 يونيو المقبل. وتم اختيار ناصر العبيدلي مراقباً لمباريات كأس الاتحاد الآسيوي المقامة في البحرين مايو الجاري.

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