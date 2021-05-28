شكرا لقرائتكم خبر عن 15 نادياً تُوجوا بالسوبر الأفريقي.. الأهلي صاحب الرقم القياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحديًا جديدًا مساء غدٍ الجمعة على لقب السوبر الأفريقي عندما يواجه نظيره نهضة بركان المغربي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأطلق الاتحاد الأفريقي مسابقة السوبر وأخرجها للنور بدايةً من عام 1993، وكان أفريكا سبورت الايفواري هو أول من عانق اللقب، بينما الزمالك كان اّخر المتوجين في النسخة الماضية على حساب الترجي الرياضي التونسي.

وتُوج 15 نادياً بالسوبر الأفريقي يأتي على رأسهم الأهلي صاحب الرقم القياسي بـ 6 ألقاب في نسخ 2002، 2006، 2007، 2009، 2013 و2014.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب في نسخ 1994 و1997 و2003 و2020، ثم مازيمبي الكونغولي بـ 3 ألقاب وكل من النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وانييمبا النيجيري لقبين.

وتذوق طهم اللقب لمرة وحيدة كل من صن داونز الجنوب أفريقي ووفاق سطيف الجزائري والمغرب الفاسي واسيك الايفواري وأورلاندو الجنوب أفريقي وهارتس أوف أوك الغاني وأفريكا سبورتس الايفواري «أول من عانق اللقب» والوداد المغربي والترجي التونسي.