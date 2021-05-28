شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر وأجانب الزمالك.. حكايات من الشد والجذب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مباراة عصيبة ومثيرة تحكيمياً جمعت الزمالك والإسماعيلي بملعب السويس الجديد، بدور الـ 16 من عمر مسابقة كأس مصر للموسم الجاري، أدارها الحكم أمين عمر وحسمها الفارس الأبيض بهدف دون رد قطع بطاقة الترشح والعبور لربع النهائي ومواجهة مصر المقاصة.

وأشهر أمين عمر ثلاث بطاقات حمراء في وجه أشرف بن شرقي جناج الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مع نهاية الشوط الأول، وعاد ليخرج بطاقة حمراء ثالثة مع نهاية المواجهة من نصيب محمد حسن لاعب وسط الدراويش.

حكايات الشد والجذب بين الحكم أمين عمر، ولاعبي الزمالك بل مدربيه الأجانب مسلسل متعدد الحلقات.

وأدار عمر مباراة الزمالك والمصري في برج العرب بالدور الثاني للموسم الماضي 2019-2020، وبعد إشهاره بطاقة صفراء في وجه التونسي فرجاني ساسي، قام الأخير بشد «سماعة» الأذن الخاصة ليقرر أمين عمر طرد ساسي ويحصل اللاعب على عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات عقب هذه الواقعة.

وعادت الأزمات مجدداً بين الحكم أمين عمر وأجانب الزمالك، فينال كل من المغربي أشرف بين شرقي الجناح الهجومي للفريق الأبيض، والفرنسي باترس كارتيرون البطاقة الحمراء مع نهاية الشوط الأول لمواجهة الفريق بالإسماعيلي الليلة، حيث اعترض بن شرقي على إنذاره من قبل أمين عمر وقام برمي الكرة أرضاً، في الوقت الذي صاح الديك الفرنسي في وجه حكم اللقاء اعتراضاً منه على قراراته.