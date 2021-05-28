شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: شيكابالا منح عواد شارة قيادة الزمالك لدعمه أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتدى محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شارة قيادة فريقه في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت باستاد السويس الجديد في دور الستة عشر لكأس مصر.

وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق خاصة محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق على منح الحارس شارة القيادة لدعمه في أول مواجهة أمام فريقه السابق.

وحرص عواد على مصافحة لاعبي فريق الإسماعيلي والبدلاء قبل انطلاق لقاء اليوم.

وحقق الزمالك فوزا مهما على الإسماعيلى بهدف نظيف لأشرف بن شرقى الذي تعرض للطرد ولعب الزمالك منذ الشوط الأول بـ 10 لاعبين لكنه حقق الفوز وصعد لدور الثمانية لبطولة كأس مصر.