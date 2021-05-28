شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: هذا الثلاثي هم نجوم مباراة الزمالك والإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، بالأداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة الإسماعيلي.

وكان الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات دور الـ١٦ من مسابقة كأس مصر.

وقال محمد صديق، في تصريحات بيرنامج «استاد المصري اليوم»: «لاعبو الزمالك ظهروا بمستوى مميز للغاية خلال مباراة الإسماعيلي، خاصة في الشوط الثاني بعد طرد المغربي أشرف بن شرقي، حيث بذل اللاعبين مجهود مضاعف».

وأضاف: «الثلاثي محمد عبدالشافي ومحمد عبدالسلام ومحمود الونش، هم نجوم المباراة، حيث تحاملوا ضغط مهاجمي الإسماعيلي طوال الشوط الثاني».