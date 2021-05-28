شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود عبد الغني وعاشور أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الزمالك جهود الثنائي محمد عبدالغني وإمام عاشور في مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة.

ويعود عبدالغني وعاشور بعد رفع الإيقاف عن الثنائي، حيث غاب مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء المصري، بينما انتهت عقوبة الإيقاف 12 لقاء الخاصة بعاشور وكان آخرها أمام الإسماعيلي.

ويلتقي الزمالك مع الجونة في المباراة المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.