شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تهنئ الفريق بالفوز والتأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المعين ومحمد الإتربي نائب الرئيس وحسام المندوه وحسين السيد عضوا المجلس، على النزول لغرفة ملابس الفريق بعد لقاء الإسماعيلي في الكأس.

ووجه مجلس الإدارة التهنئة للاعبين والجهاز الفني بعد التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر، ووجه أعضاء المجلس الشكر للاعبين على الجهد المبذول خلال شوطي المباراة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف دون رد في دور الستة عشر لكأس مصر، سجله أشرف بن شرقي، ليتأهل الفريق الأبيض لدور الثمانية لمواجهة المقاصة.