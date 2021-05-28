شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد ينضم لمعسكر الزمالك في الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد عيد الظهير الأيمن بالانضمام لمعسكر الفريق في الجونة ، استعدادا لخوض لقاء الجونة المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي قرار الجهاز الفني للفريق بضم أحمد عيد لقائمة لقاء الجونة بعد إصابة حازم إمام بشد عضلي في مباراة الإسماعيلي بكأس مصر وتأكد غياب التونسي حمزة المثلوثي عن مباراة الجونة المقبلة للإيقاف.

وحصل المثلوثي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي في دور الستة عشر لكأس مصر.