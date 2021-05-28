شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ساسي والمثلوثي وبن شرقي عن الزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف.
ويلتقي الزمالك مع الجونة الأحد المقبل، على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز.
وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.
كما يغيب أشرف بن شرقى عن المباراة، بعد تعرضه للطرد في الشوط الأول من المباراة.
وانتهى الشوط الأول بين فريقي الزمالك والإسماعيلي بتقدم الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.