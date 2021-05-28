شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ساسي والمثلوثي وبن شرقي عن الزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف.

ويلتقي الزمالك مع الجونة الأحد المقبل، على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين للدوري الممتاز.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

كما يغيب أشرف بن شرقى عن المباراة، بعد تعرضه للطرد في الشوط الأول من المباراة.

وانتهى الشوط الأول بين فريقي الزمالك والإسماعيلي بتقدم الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.