فيصلي يغلي.. أكمل النقص بأغلى كأس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتحم لاعبو الفيصلي التاريخ من أوسع أبوابه عندما حققوا كأس خادم الحرمين الشريفين الـ 46 للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما خطفوا للمرة الأولى أيضا بطاقة التأهل المباشرة للعب بدوري أبطال آسيا، وذلك بفوزهم 3/ 2 على التعاون في النهائي الذي احتضنه استاد الملك فهد الدولي أمس.

وتوج أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الفيصلي بكأس البطولة والميداليات الذهبية، مثنيا على عطاء الفريقين وأحقيتهما بالوصول إلى نهائي البطولة، مهنئا الفيصلي جماهير ولاعبين وإدارة وأجهزة فنية باللقب.

وشهدت المباراة بين شوطيها، فعاليات مصاحبة، حيث تم عرض لتاريخ البطولة وحفل غنائي، بحضور الفنانين ماجد المهندس وعايض القرني.

وجاء الفوز بطعم خاص لأبناء حرمة بعد أن تحقق بعشرة لاعبين نتيجة طرد لاعبه الشاب محمد النخيلان في الدقيقة الـ83.

كما تقمص المهاجم القادم من الرأس الأخضر جوليو تافاريس دور البطل بتسجله أهداف الفيصلي الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 40، 60، 92، فيما سجل للتعاون ليندر توامبا (21) وكاكو (45) من ضربة جزاء.

كما أن اللقب هو الأول للنادي الذي يصل عمره إلى نحو 74 عاما.

وعوض الفيصلي جماهيره، نتائجه غير الجيدة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث بقي ضمن قائمة المهددين بالهبوط حتى الجولة الـ29 الماضية.

وللمرة الثالثة خاض الفيصلي مبارياته بنقص لاعب نتيجة الطرد، آخرها في الدور نصف النهائي عندما أقصى النصر بهدف وهو ناقص لاعب أيضا.

وتفوق مدرب عنابي سديرالبرازيلي شاموسكا على مدرب التعاون البريطاني نيستور، بعد أن عمل على إجهاد فريقه في الشوط الأول بدنيا، ليستنفد كل قوى التعاون التي خارت في منتصف الشوط الثاني.

يذكر أن التعاون بخسارته أمس، فقد فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا بعد أن كانت أمامه فرصتان للحصول عليها من خلال الفوز بكأس الملك أو الحصول على المركز الثالث في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه فقد الاثنين معا.