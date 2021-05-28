كأس الاتحاد الاسيوي: الكويت الى نصف النهائي

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عمان: أهدى التونسي أحمد العكايشي فريقه الكويت الكويتي بطاقة العبور للدور نصف النهائي من بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدما قاده للفوز على الفيصلي الأردني 1-0 الخميس على ستاد عمان الدولي لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وسجل العكايشي هدف الفوز الثمين في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط الثاني بكرة رأسية على يسار الحارس عبدالله الزعبي.

ورفع فريق الكويت رصيده بهذا الفوز إلى (7) نقاط في صدارة المجموعة الثالثة من انتصارين وتعادل، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند (6) نقاط تراجع بها إلى المركز الثاني، منتظرا نتائج مباريات المجموعات الأخرى لحسم التأهل كأفضل مركز ثان، علما أن هذه المجموعة ستشهد مساء اليوم لقاء تحصيل حاصل بين تشرين السوري (1) نقطة مع الأمعري الفلسطيني (بلا نقاط) بعد فقدان الفريقين الفرصة بالمنافسة.

في عمان أيضا وعلى ستاد الملك عبدالله الثاني ارتقى المحرق البحريني لصدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على الأنصار اللبناني 3-1 وبات في وضع جيد لبلوغ نصف النهائي بانتظار نتيجة المباراة الثانية في هذه المجموعة بين السلط الاردني ومركز بلاطة الفلسطيني. في المقابل، خرج الانصار من المنافسة رسميا.

وقلب المحرق تأخره بهدف حسن معتوق للأنصار في الدقيقة (17) لفوز بثلاثية تناوب عليها أحمد صالح (39) وإسماعيل عبداللطيف في الدقيقة (44) وتياغو ريال في الدقيقة (81).

ورفع الفوز رصيد المحرق إلى (6) نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي رصيد الأنصار (3) نقاط، ليتأجل الحسم في هذه المجموعة في ضوء نتيجة المباراة التي ستقام اليوم لاحقا بين السلط الأردني (3) نقاط مع مركز بلاطة الفلسطيني (3) نقاط.

وتستضيف العاصمة الأردنية عمان منافسات المجموعتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تقام من مرحلة واحدة بحيث يتأهل أبطال المجموعات للدور نصف النهائي إضافة لأفضل فريق يحتل المركز الثاني.