شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 27 / 5/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الخميس الموافق 27/ 5/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرزها الزمالك يهزم الإسماعيلى بهدف بن شرقى ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر، وأحمد عيد ينضم لمعسكر الزمالك فى الجونة لغياب حازم إمام والمثلوثى، وحسين السيد مرشح لمنصب المشرف على الكرة بالزمالك.

الزمالك يهزم الإسماعيلى بهدف بن شرقى ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر

حقق فريق الزمالك الفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر، ليحصد الزمالك بطاقة التأهل لدور الثمانية ويضرب موعدًا مع نظيره مصر المقاصة.

الزمالك يواجه المقاصة فى دور الثمانية بكأس مصر ضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره مصر المقاصة، فى مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد، سجله المغربى أشرف بن شرقى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

شاهد لحظة دخول كارتيرون ملعب مباراة الإسماعيلى قبل تلقيه الكارت الأحمر

تلقى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، البطاقة الحمراء بعدما دخل ملعب مباراة فريقه أمام الإسماعيلى التى تجمعهما حاليًا على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس مصر.

اتحاد الكرة: الإيقاف وغرامة 70 ألف جنيه تنتظر كارتيرون وفقا للائحة

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير الحكم أمين عمر سيحسم عقوبة الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بعد واقعة نزوله الملعب للاعتراض على الحكم، عقب طرد أشرف بن شرقى لاعب الزمالك فى مباراة الإسماعيلى، بجانب تعديه لفظيا على الحكام بين الشوطين.

أحمد عيد ينضم لمعسكر الزمالك فى الجونة لغياب حازم إمام والمثلوثى

أخطر الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد عيد الظهير الأيمن بالانضمام لمعسكر الفريق في الجونة استعدادا لخوض لقاء الجونة المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. حسين السيد مرشح لمنصب المشرف على الكرة بالزمالك أصبح حسين السيد عضو لجنة إدارة النادى الزمالك الحالى، وحارس مرمى الفريق السابق، أقوى المرشحين لمنصب المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، من قبل اللجنة التى يرأسها حسين لبيب، خاصة وإن حسين السيد العضو الوحيد باللجنة الذى سبق له ممارسة كرة القدم.

تغريم ثنائى الزمالك 2003 بسبب احتفال شيكابالا.. وإنذار أخير

قرر طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك تغريم لاعبي فريق الزمالك مواليد 2003 الفائز ببطولة الجمهورية واللذين ظهرا في صورة مسيئة عقب الاحتفالات ببطولة الجمهورية بقيمة شهرين من عقدهما مع النادي وتغريم إداري الفريق ثلاثة أشهر.

رئيس لجنة الزمالك يستقبل فريق 2003 ويعدهم بصرف مكافآت الفوز ببطولة الجمهورية