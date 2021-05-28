شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 27 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يهزم الإسماعيلى بهدف بن شرقى ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر، ومصر تهزم الإمارات 4-3 وتتأهل إلى نهائى البطولة العربية للكرة الصالات، واتحاد الكرة يلغى المباراة ألفاصلة لدورى 99 بعد بيانات الأهلى، وسر عدم توثيق الزمالك عقود جنش وشيكا وأوباما وفتوح، منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ46 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف فيفا، وموسيماني: نشعر بضغط المباريات ونهضة بركان ليس سهلا ونسبة ألفوز 50%.