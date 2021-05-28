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شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 27/5/2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 27 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يهزم الإسماعيلى بهدف بن شرقى ويتأهل لدور الثمانية بكأس مصر، ومصر تهزم الإمارات 4-3 وتتأهل إلى نهائى البطولة العربية للكرة الصالات، واتحاد الكرة يلغى المباراة ألفاصلة لدورى 99 بعد بيانات الأهلى، وسر عدم توثيق الزمالك عقود جنش وشيكا وأوباما وفتوح، منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ46 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف فيفا، وموسيماني: نشعر بضغط المباريات ونهضة بركان ليس سهلا ونسبة ألفوز 50%.
شهد اليوم الخميس 27 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ،موسيماني: نشعر بضغط المباريات ونهضة بركان ليس سهلا ونسبة ألفوز 50% ، ومصر تهزم الإمارات 4-3 وتتأهل إلى نهائى البطولة العربية للكرة الصالات ، واتحاد الكرة يلغى المباراة ألفاصلة لدورى 99 بعد بيانات الأهلى ، وسر عدم توثيق الزمالك عقود جنش وشيكا وأوباما وفتوح ، منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ46 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف فيفا.
موسيماني: نشعر بضغط المباريات ونهضة بركان ليس سهلا ونسبة ألفوز 50%
يؤمن بيتسو موسيمانى المدير ألفنى لـلأهلى بصعوبة مباراة فريق نهضة بركان المغربى فى كأس السوبر الإفريقي، مؤكدا أن ألفريق المغربى لديه قوة بدنية كبيرة
نجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، فى ألفوز على نظيره منتخب الإمارات بأربع أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافى ،فى المباراة التى جمعتهما فى الدور قبل النهائى للبطولة العربية للصالات
اتحاد الكرة يقرر تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي
قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى الجولة ٢٥ من الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل
سر عدم توثيق الزمالك عقود جنش وشيكا وأوباما وفتوح
أعلن مسئولو نادى الزمالك، توثيق عقود 4 لاعبين خلال الساعات القليلة القادمة، بعد توقيعهم عقود جديدة، ولكن لم يتم توثيقها حتى الآن وهو ما سيحدث فى الساعات المقبلة
لجنة الحكام تقدم مذكرة رسمية ضد خالد جلال بسبب تصريحاته بعد مباراة سموحة
طلب مسئولو نادى الزمالك، من التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط ألفريق، جدولة مستحقاته المالية القديمة، لإنهاء هذا الملف بشكل نهائى، بسبب عدم وجود سيولة مادية كافية لصرف كل مستحقاته القديمة دفعة وأحدة.
الزمالك يصرف مستحقات لاعبى كرة القدم عقب مباراة الجونة
قرر مسئولو نادى الزمالك، صرف جزء من مستحقات لاعبى ألفريق الكروى، عقب مباراة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الدورى المصرى الممتاز.