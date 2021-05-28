شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أصغر مشجع اسكواش.. شهير طارق مؤمن ابن بطلى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل طارق مؤمن، بطل العالم للاسكواش المصنف الثالث عالميا، فرصة خروجه من نظام الفقاعة الطبية، بعد وداع بطولة الجونة من الدور نصف النهائي لمعانقة ابنه شهير، والذي لم يتجاوز عمره بضعة أشهر، وارتدى شهير طارق مؤمن تيشرت يشبه تيشرت والده، حيث كتب عليه "مؤمن".

شهير طارق مؤمن هو أيضا ابن بطلة الاسكواش المصرية المعتزلة رنيم الوليلي، المصنفة الأولى عالميا سابقا وبطلة العالم لسيدات الاسكواش.