شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: أشعة وفحوصات لـ حازم إمام لتحديد حجم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، عن إصابة حازم إمام الظهير الأيمن للفريق في العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في كأس مصر.

وأوضح أسامة أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيجرى أشعة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن.

من جانبه أكد الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غياب التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق عن مباراة الجونة للإيقاف، وفي نفس الوقت يغيب التونسي فرجاني ساسي عن الفريق في لقاء الجونة للإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء اليوم.

كما يغيب أشرف بن شرقي عن المباراة أيضا بسبب حصوله علي طرد في مباراة اليوم، ويلتقي الزمالك مع الجونة يوم الأحد المقبل، على استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون للدوري الممتاز.

كما تعرض الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك واشرف بن شرقي لاعب الفريق للطرد معا في الدقيقة 45 + 1 من عمر مباراة الإسماعيلي المقامة حاليا ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس مصر. وتعرض بن شرقي للطرد بسبب تدخل عنيف مع لاعب الإسماعيلي بينما تم طرد كارتيرون بسبب اعتراضه.