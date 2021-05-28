شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المقاصة فى دور الثمانية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الزمالك موعدًا مع نظيره مصر المقاصة، فى مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على الإسماعيلى بهدف دون رد، سجله المغربى أشرف بن شرقى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الزمالك والمقاصة يوم 4 يونيو المقبل، على استاد السويس الجديد، الأمر الذى سيدفع فريق الزمالك لمغادرة السويس حاليًا والتوجه إلى الجونة لمواجهة فريق الجونة ضمن منافسات دور الـ 25 من مسابقة الدورى الممتاز، ثم العودة مرة أخرى للسويس لمواجهة المقاصة.

ويستعيد الزمالك جهود الثنائي محمد عبد الغني وإمام عاشور في مباراة الفريق المقبلة أمام الجونة، بعد رفع الإيقاف عن الثنائي، حيث غاب مدافع الفريق عن مباراة الإسماعيلي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء المصري، بينما انتهت عقوبة الإيقاف 12 لقاء الخاصة بعاشور وكان آخرها أمام الإسماعيلي.

كما أخطر الجهاز الإداري للزمالك أحمد عيد الظهير الأيمن بالانضمام لمعسكر الفريق في الجونة، بعد إصابة حازم إمام بشد عضلي في مباراة الإسماعيلي بكأس مصر وتأكد غياب التونسي حمزة المثلوثي عن مباراة الجونة المقبلة للإيقاف.

وحصل المثلوثي على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي المقامة حاليًا على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

ويفقد الزمالك كلاً من فرجاني ساسي وأشرف بن شرقى وطارق حامد وحمزة المثلوثي أمام الجونة للإيقاف وحازم إمام "إصابة".