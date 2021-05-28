ناصر عباس: الشخصية التحكيمية حاضرة للدولى أمين عمر فى لقاء الزمالك والإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - الزمالك * والإسماعيلي

المسابقة : دور الـ16 لكأس مصر

الملعب : استاد السويس الجديد

نتيجة المباراة : هدف مقابل لاشئ لصالح الزمالك

حكم المباراة : أمين عمر

المساعد الأول : أحمد حسام

المساعد الثاني : أحمد توفيق

الحكم الرابع : سيد عبيد

القرارات الفنية والسيطرة على المباراة.. فى مباراة من المباريات ذات درجة صعوبة عالية نتيجة القرارات الحاسمة من حكم المباراة أمين عمر، بالإضافة إلى عدم تطبيق تقنية الـVAR تمكن طاقم التحكيم بالمرور بالمباراة بأقل الأخطاء التحكيمية وكانت أهم حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 47 من الشوط الأول يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الزمالك أشرف بن شرقى نتيجة اللعب بتهور وبعدها مباشرة يشهر البطاقة الحمراء نتيجة الاعتراض على قرار الحكم، ويقوم الحكم بعد ذلك بطرد مدرب الزمالك كارتيرون نتيجة دخول الملعب بدون إذن والاعتراض على قرار الحكم، وقرارات الحكم كلها صحيحة طبقا للقانون يحسب للحكم عدم التردد فى القرارات الانضباطية، نتيجة الشجاعة والثقة والشخصية التحكيمية المتميزة.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 95 يشهر الحكم البطاقة الحمراء للإنذار الثانى للاعب الإسماعيلى محمد حسن نتيجة اللعب بتهور والقرار صحيح .

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية جيدة واستخدام جيد لعنصر التحمل العام، تحمل السرعة، والسرعة القصوى على مدار شوطى اللقاء .

عنصر تطبيق مبدأ اتاحة الفرصة: سمح الحكم باستمرار اللعب فى كثير من الحالات نتيجة الفهم الجيد للقانون وكانت قراراته صحيحة نتيجة التوقع وقراءة اللعب .

العقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلا من حمزة المثلوثى، فرجانى ساسى، محمد عواد، جنش فى الدقائق 31،46، 80، 90 نتيجة التهور وإضاعة الوقت والاعتراض على قرار الحكم، وفى الدقيقة 47 يشهر البطاقة الصفراء وبعدها مباشرة البطاقة الحمراء للاعب الزمالك بن شرقى نتيجة التهور والاعتراض على قرار الحكم ثم يشهر البطاقة الحمراء للمدير الفنى كارتيرون، كما أنذر كلا من محمد هاشم، محمد حسن من الإسماعيلى فى الدقائق 50، 74 نتيجة تعطيل الهجوم الواعد، وفى الدقيقة 90 يشهر البطاقة الحمراء للاعب الإسماعيلى محمد حسن لسابق إنذاره والقرار صحيح .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول: أشار إلى حالات التسلل فى الدقيقة 6، 16، 63 بتقدير صحيح، وفى الدقيقة 94 كان يجب التعاون مع الحكم والتدخل بالقرار نتيجة مخالفة الدفع من لاعب الإسماعيلى ضد لاعب الزمالك.

المساعد الثانى: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 2، 5، 17، 53 بتقدير صحيح .

الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون .