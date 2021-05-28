شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 27 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ46 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف فيفا، مصر تهزم الإمارات 4-3 وتتأهل إلى نهائى البطولة العربية للكرة الصالات، واتحاد الكرة يلغى المباراة الفاصلة لدورى 99 بعد بيانات الأهلى.
منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ46 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف فيفا
احتفظ منتخب مصر بالمركز رقم 46 فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر اليوم الخميس، كما احتفظ بالمركز السادس على صعيد المنتخبات الأفريقية.
ولم يشهد تصنيف "فيفا" أى تغييرات جوهرية، حيث احتفظ منتخب السنغال بصدارة قائمة المنتخبات الأفريقية، بعدما حافظ على المركز الـ22 فى التصنيف، متفوقاً على منتخبات تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر على الترتيب، كما لم تشهد قائمة "العشرة الأوائل" في التصنيف أى تغييرات، حيث جاء تصنيف أفضل 10 منتخبات عالميًا كالتالى: بلجيكا، فرنسا، البرازيل، إنجلترا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، الأرجنتين، أوروجواي، والدنمارك.
مصر تهزم الإمارات 4-3 وتتأهل إلى نهائى البطولة العربية للكرة الصالات
نجح منتخب مصر لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، فى الفوز على نظيره منتخب الإمارات بأربع أهداف مقابل 3 أهداف بعد انتهاء الوقت الإضافى ،فى المباراة التى جمعتهما فى الدور قبل النهائى للبطولة العربية للصالات
موسيماني: نشعر بضغط المباريات ونهضة بركان ليس سهلا ونسبة ألفوز 50%
يؤمن بيتسو موسيمانى المدير ألفنى لـلأهلى بصعوبة مباراة فريق نهضة بركان المغربى فى كأس السوبر الإفريقي، مؤكدا أن الفريق المغربى لديه قوة بدنية كبيرة
قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تعديل موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلى فى الجولة ٢٥ من الدورى الممتاز والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل