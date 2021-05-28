7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ46 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف فيفا

احتفظ منتخب مصر بالمركز رقم 46 فى تصنيف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الصادر اليوم الخميس، كما احتفظ بالمركز السادس على صعيد المنتخبات الأفريقية.

ولم يشهد تصنيف "فيفا" أى تغييرات جوهرية، حيث احتفظ منتخب السنغال بصدارة قائمة المنتخبات الأفريقية، بعدما حافظ على المركز الـ22 فى التصنيف، متفوقاً على منتخبات تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر على الترتيب، كما لم تشهد قائمة "العشرة الأوائل" في التصنيف أى تغييرات، حيث جاء تصنيف أفضل 10 منتخبات عالميًا كالتالى: بلجيكا، فرنسا، البرازيل، إنجلترا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، الأرجنتين، أوروجواي، والدنمارك.

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