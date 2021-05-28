شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الإيقاف وغرامة 70 ألف جنيه تنتظر كارتيرون وفقا للائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن تقرير الحكم أمين عمر سيحسم عقوبة الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك بعد واقعة نزوله الملعب للاعتراض على الحكم، عقب طرد أشرف بن شرقى لاعب الزمالك فى مباراة الإسماعيلى، بجانب تعديه لفظيا على الحكام بين الشوطين.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة تنص على إيقاف كارتيرون من مباراة واحدة إلى 4 مباريات فى هذه الحالة، وسيتم حسم هذا الأمر بعد الاطلاع على تقرير الحكم، بجانب غرامة مالية قدرها 70 ألف جنيه بواقع 20 ألف جنيه للاعتراض على الحكم، و50 ألفا أخرى بسبب سحب الفريق والتحريض على الانسحاب من اللقاء قبل العودة واستئناف المباراة.

وشهدت المباراة أحداثا ساخنة فى الشوط الأول عقب طرد الحكم أمين عمر للاعب الزمالك بن شرقى، وهو ما دفع كارتيرون لنزول أرض الملعب للاعتراض على القرار قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء فى وجهه ليغادر أرض الملعب.

وتأهل الزمالك لدور الـ8 لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف اليوم، ليواجه مصر المقاصة يوم 4 يونيو المقبل باستاد السويس الجديد.