الامارات | المنتخب يعود إلى التجمع الداخلي اليوم بعد راحة 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعود إلى التجمع الداخلي اليوم بعد راحة 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، صباح اليوم، إلى تجمعه الداخلي في دبي، استعداداً لخوض مباريات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، التي ستنطلق اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «بعد راحة دامت 48 ساعة، يعود الأبيض إلى أداء تدريباته في الملعب الفرعي بنادي الوصل، تحت قيادة الهولندي فان مارفيك، وجهازه المساعد بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم لخوض التصفيات، وهم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي».

وكان الأبيض خاض، الاثنين الماضي، مباراة دولية ودية أمام نظيره المنتخب الأردني باستاد راشد، وحقق خلالها الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، حملت توقيع الهداف علي مبخوت (هاتريك) وخليل إبراهيم وكايو كانيدو.

وأضاف اتحاد الكرة: «جاءت التجربة مفيدة جداً لمنتخبنا بغض النظر عن النتيجة الكبيرة، حيث اطمأن مارفيك على مستوى اللاعبين، الذين ظهروا بمستوى فني عالٍ، وطبقوا ما تم التدرب عليه خلال الحصص التدريبية الماضية من جميع النواحي».

وكانت فترة إعداد المنتخب قد انطلقت منذ فترة، وشهدت عدداً من المعسكرات الداخلية وخوض ثلاث مباريات دولية ودية، الأولى أمام العراق وانتهت بالتعادل دون أهداف، والثانية أمام الهند وفاز فيها الأبيض بسداسية نظيفة، وأخيراً تغلب المنتخب على نظيره الأردني 5-1.

إبراهيم: تركيزنا على ماليزيا

قال لاعب المنتخب الوطني، خليل إبراهيم، في تصريحات صحافية: «مطالبون بتحقيق الفوز في جميع المباريات لضمان العبور إلى المرحلة الثانية من التصفيات، لذا يجب علينا خوض كل مباراة كأنها نهائي، وتركيزنا منصبّ الآن على المباراة الأولى أمام منتخب ماليزيا الذي استطعنا التغلب عليه في مباراة الذهاب، التي أقيمت في كوالالمبور بهدفين مقابل هدف».

حماد: البرنامج يسير بشكل جيد

قال مشرف المنتخب الوطني، محمد عبيد حماد، في تصريحات صحافية: «إن برنامج إعداد الأبيض للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى المونديال وكأس آسيا، يسير بشكل جيد وحسب الخطة التي وضعها الجهاز الفني، (الأبيض) يسير في الطريق الصحيح، إذ تقوم الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون بأدوارهم على أكمل وجه».

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