شكرا لقرائتكم خبر عن إينو ينتقد أداء الإسماعيلي أمام الزمالك.. ويؤكد: التحكيم أسوأ ما في المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لم يظهروا بأفضل مستوى لهم خلال مباراة الزمالك.

وقال محمد صديق، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الإسماعيلي لم يظهر بأفضل مستوى له في مباراة اليوم، حيث لم تكن أي شراسة هجومية طوال اللقاء».

واضاف: «الإسماعيلي يمتلك لاعبين مميزين، معظمهم كانوا بعيدين عن مستواهم الفني في مباراة اليوم»، مؤكذًا :«التحكيم هو أسوأ من في المباراة».

وكان الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر.