شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: أمين عمر حاول يصالح الزمالك في الشوط الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن أمين عمر، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإسماعيلي، لم يكن موفقًا.

وقال محمد صديق، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم»: «أمين عمر، لم يكن موفقًا في مباراة اليوم، حيث كان يعيبه العصبية بعض الشئ تحديدًا في الشوط الأول».

وأضاف: «أمين عمر، حاول يصالح الزمالك في الشوط الثاني في بعض الكرات، خاصة بعد طرد المغربي أشرف بن شرقي، والذي كان لا يستحق الطرد على الاطلاق، ولكن اللاعب ساعده على اتخاذ هذا القرار بعد انفعاله عليه».



وكان الزمالك حقق الفوز على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات دور ال١٦ من مسابقة كأس مصر.