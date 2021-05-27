شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى على مستوى العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش على مواطنتها هانيا الحمامي المصنفة السابعة عالميًا في مباراة شرسة بدور نصف النهائي، والتي استمرت لمدة (73) دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (2/3) بواقع نقاط (7/11) (7/11) (5/11).

وستقابل نور الشربيني مواطنتها المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا في نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في نهائي مصري.

ويعد ٢٠٢١ هو العام التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة – أكثر مدن شركة أوراسكوم للتنمية تميزاً-استضافة البطولة منذ عام 2010.

ومع ذلك، ستقام المراحل الأولى من البطولة هذا العام بمشاركة أفضل ٩٦ لاعب ولاعبة اسكواش من ٢١ دولة حول العالم في مجمع الجونة للاسكواش، كما ستقام جميع المباريات الأخرى في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC).

ونظرًا لتداعيات جائحة كوفيد -19، حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على تطبيق بروتوكولات احترازية صارمة للغاية باتباع إجراءات مشددة للصحة والسلامة، بما في ذلك مفهوم «الفقاعة الطبية»، الذي أثبت كفاءته في الأحداث الرياضية الدولية السابقة، التي استضافتها مصر في وقت سابق من هذا العام.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى ٣٠٠،٠٠٠ دولار أمريكي.