شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبلغ ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن نادي الزمالك من تحقيق فوز صعب على منافسه الإسماعيلي بهدف دون رد، في إطار مباريات دور ال16 من منافسات بطولة كأس مصر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق أشرف بن شرقي بعد تمريرة رائعة من محمود عبدالرازق شيكابلا في الدقيقة 41، ولم تفلح محاولات رفاق المدرب إيهاب جلال في العودة وتسجيل هدف التعادل.

وشهدت المباراة أحداق مثيرة حيث تلقى المغربي بن شرقي بطاقة حمراء بعد تدخل قوى على لاعب الإسماعيلي تبعه بالاعتراض على حكم اللقاء في الدقائق الاخيرة من الشوط الأول، كما طرد محمد حسن لاعب الإسماعيلي بعد تدخل عنيف على مروان حمدي لاعب الزمالك.

وبهذا الفوز يصعد الزمالك إلى دور ال8 من بطولة كأس مصر حيث سيواجه مصر المقاصة في مباراة من المنتظر أن تكون قوية نظراً لطبيعة مواجهات الفريقين.