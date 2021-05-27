شكرا لقرائتكم خبر عن مريم جون بطلة الجمهورية بالجمباز: أتمنى تمثيل مصر في المسابقات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصدت اللاعبة مريم جون جورج الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية التي تنظمها الاتحاد المصرى للجمباز تحت سن ٨ سنوات اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة وذلك من خلال تفوقها وحصولها على المركز الأول في أجهزة حصان قفز- حركات ارضي- متوازن- عارضة التوازن عن أكاديمية جو اكتف وتحت إشراف الكباتن محمد الحديدى- محمود محمد شمس- آلاء فرحات خليل- عمر حسين شبل.

وقالت «مريم» لـ«المصري اليوم»: «البطولة المرة دي كانت صعبة وكان عندي إصرار إني أتفوق بالتدريب الكتير والحمدالله فوزت بالذهبية».

وتابعت: «بشكر أسرتي اللي دائما يدعمني وبشكر كل المدربين وكل زمايلي أنهم ساعدونى أحقق النجاح ده وأتمنى أشارك في بطولات دولية وأمثل مصر».

جدير بالذكر أن اللاعبة مريم جون سبق أن حصلت على ميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية في بطولات سابقة.