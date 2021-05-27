شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعتدي علي أمين عمر في غرفة خلع الملابس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يكتف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، بالاعتراض على أمين عمر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي، بعد طرده أشرف بن شرقي، ما دفع أمين عمر لإشهار البطاقة الحمراء في وجهه وإخراجه لإدارة المباراة من المدرجات.

وتوجه باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك نحو غرفة الحكام بين شوطي المباراة وتعدى لفظياً على أمين عمر، أمام مرأى ومسمع الجميع، قبل تدخل البعض لإنهاء الموقف.

وشهدت مباراة الزمالك والإسماعيلي التي جرت الخميس في دور الثمانية لبطولة كأس مصر على أرض ملعب استاد السويس الجديد، أحداثًا ساخنة شهدت حالتي طرد في شوط المباراة الأول لأشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون.

وينتظر أن يتعرض باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لعقوبات مغلظة من قبل اتحاد الكرة، بعدما دون أمين عمر ماحدث من كارتيرون قبل طرده في ملعب المباراة، وما حدث بعد طرده بين شوطي المباراة في المنطقة المحيطة بمنطقة غرف خلع الملابس.