شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: مباراة الزمالك والإسماعيلي «هربت» من أمين عمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أمين عمر، حكم مباراة الزمالك مع الإسماعيلي، فقد السيطرة على المباراة.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «المباراة هربت من أمين عمر، بعد طرد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك والفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، أصبح هناك توتر كبير في قراراته، كما أن هناك توتر من لاعبي الزمالك والإسماعيلي».

وأضاف: «أمين عمر، مطالب بالهدوء خلال أحداث الشوط الثاني للمباراة، حتى يخرج باللقاء إلى بر الأمان».

وانتهى الشوط الاول بين الزمالك والاسماعيلي يتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات دور ال16 من مسابقة كأس مصر