شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصلي يتوج بكأس الملك بعد فوز مثير على التعاون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق الفيصلي من التتويج ببطولة كأس خادم الحرمين الشرفين بعدما تغلب على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

وتقدم التعاون في الدقيقة 40 عن طريق اللاعب تاوامبا فيما تعادل جوليو تافاريس للفيصلي في الدقيقة 40 فيما أحرز لاعب التعاون روميرو غامارا الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وظهر الفيصلي بشكل قوي هجومياً خلال أحداث الشوط الثاني، وواصل اللاعب جوليو تافاريس تألقه بتسجيل هاتريك بعد أن أحرز في الدقائق 60 و93، وكان اللاعب محمد النخلان قد حصل على بطاقة حمراء.

ويعد هذا اللقب هو الأول في تاريخ نادي الفيصلي كما أنه سيضمن له أول مشاركة قارية حيث سيتواجد في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا 2022.