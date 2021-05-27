شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يهاجم أمين عمر: «عصبي ومتحفز ضد الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أمين عمر، حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإسماعيلي.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «امين عمر، منذ بداية المباراة وهو عصبي، كان واضح أنه متحفز ضد لاعبي الزمالك»، موضحًا :«كانت هناك كرة مشتركة بين شكري ونجيب ومحمود الونش، في بداية المباراة، احتسبها خطأ ضد مدافع الزمالك».

وأضاف: «وجهة نظري كرة أشرف بن شرقي، لا تستحق الطرد»، مضيفًا :«أشرف بن شرقي، أخطأ ولكن الكرة تستحق إنذار فقط، أنا مش مصدق، أن أمين عمر، كان لاعب كرة».