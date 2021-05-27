شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول.. وطرد بن شرقي وكارتيرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي الزمالك على منافسه الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما على ملعب السويس الجديد في إطار دور 16 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف اللقاء الوحيد حتى اللحظة في الدقيقة 40 عن طريق المغربي أشرف بن شرقي، الذي استقبل تمريرة حريرية من قائد فريقه محمود شيكابالا انفرد على إثرها بالحارس محمد فوزي ليضع الكرة من فوقه في الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة اشتعال الأجواء بعد إشهار الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء في وجه بن شرقي بعد تدخل قوي على لاعب من الإسماعيلي تلقى على إثره بطاقة صفراء تبعها بطاقة صفراء أخرى ليحصل على الحمراء.

كذلك، طرد أمين عمر المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون بسبب اعتراضه الشديد على قراره الأول بطرد بن شرقي.