شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي .. اشتعال اللقاء بطرد بن شرقي وكارتيرون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للقاء الزمالك والإسماعيلي إثارة كبيرة بعد أن قام أمين عمر، حكم المباراة، بطرد اللاعب أشرف بن شرقي والمدرب باتريس كارتيرون.

وتدخل بن شرقي بقوة على لاعب الإسماعيلي مستخدماً مرفقه مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء قبل أن يعترض المغربي على القرار مما دفع أمين عمر لطرده.

وتوقفت المباراة لدقائق بسبب اعتراض مقاعد بدلاء الزمالك على القرار وأشهر أمين عمر البطاقة الحمراء مجدداً في وجه المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويواجه الزمالك منافسه الإسماعيلي في إطار مباريات الدور ال16 من منافسات بطولة كأس مصر.