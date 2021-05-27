شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي .. بن شرقي يسجل هدفًا رائعًا من صناعة شيكابالا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي الزمالك في تسجيل هدفًا رائعًا في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 40 ليتقدم على الدراويش بهدف نظيف في مباراتهما الجارية الآن على ملعب السويس الجديد في إطار دور 16 من بطولة كأس مصر.

وجاء الهدف بعد تمريرة سحرية من محمود شيكابالا، قائد الزمالك، ليتسلمها زميله المغربي وينطلق داخل منطقة جزاء الإسماعيلي ويضع الكرة في الشباك من فوق حارس الدراويش محمد فوزي.

شاهد هدف الزمالك الأول في شباك الإسماعيلي