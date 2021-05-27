شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو يهاجم المثلوثي: «بيخاف وشخصيته ضعيفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز إينو، لاعب الأهلي والزمالك السابق، أن التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ليس له أي دور مع الفريق الأبيض.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «حمزة المثلوثي، ليس له أي دور مع الزمالك، اللاعب مش عاوز يساعد نفسه».

وأضاف: «حمزة المثلوثي، بيخاف وشخصيته ضعيفة، أول مرة أشوف ظهير أيمن، لا يلعب أي كرة عرضية».

وواصل: «أفضل قرار اتخذه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، هو استبعاد المثلوثي، من التشكيل الأساسي خلال مباراة الإسماعيلي».