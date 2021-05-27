موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الكأس اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك، نظيره الإسماعيلي، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد السويس الجديد، في إطار مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر 2021.

فاز الزمالك على حرس الحدود في دور 32، أما الإسماعيلي اجتاز نادي لا فيينا في نفس الدور، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نادي مصر للمقاصة في ربع النهائي، بعد تأهله على حساب سيراميكا كليوباترا في دور 16.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في تحقيق فوز صعب في المباراة الأخيرة له في الدوري على النادي المصري بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ليواصل الابتعاد بالصدارة عن النادي الأهلي، ويصبح رصيده 54 نقطة.

على الجانب الأخر، يرغب الإسماعيلى فى مواصلة عروضه الجيدة وتحقيق الفوز الذي سيكون بمثابة الأغلى له هذا الموسم، وذلك للاستمرار فى المنافسة على بطولة كأس مصر الغائبة عن خزينة الدراويش منذ 21 عاما.

تشكيل الزمالك

يفتقد الزمالك خدمات كل من محمود علاء وعبد الله جمعة للإصابة، ومحمد عبد الغني وطارق حامد للإيقاف.

ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – محمد عبد السلام – محمود الونش – محمد عبد الشافى

خط الوسط : محمود عبد العزيز – فرجانى ساسى

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقى – سيف الدين الجزيرى

تشكيل الإسماعيلي

خلت قائمة الفريق الأصفر من الإصابات بعدما شارك عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى فى جزء من المران الجماعى عقب تماثله للشفاء وانتهائه من البرنامج التأهيلى الذى خضع له طوال الفترة الماضية، على أن تصبح مشاركته فى المباريات القادمة فى يد الجهاز الفنى.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من:

الحارس: محمد فوزى

الدفاع: مروان الصحراوى ومحمد هاشم ومحمد عمار ومحمد عادل

الوسط: عماد حمدى ومحمد حسن وأرى بابل وأحمد مدبولى

الهجوم: شكرى نجيب وفخر الدين بن يوسف

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت