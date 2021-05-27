كأس أوروبا 2020: مانشيني متفائل بتعافي فيراتي

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روما: اعرب مدرب منتخب ايطاليا لكرة القدم روبرتو مانشيني عن تفاؤله بتعافي صانع العاب الفريق ماركو فيراتي من اصابة في ركبته وخوض غمار نهائيات كأس اوروبا الشهر المقبل.

وقال مانشيني عشية المباراة الودية لمنتخب بلاده ضد سان مارينو بان لاعب وسط باريس سان جرمان يتعافي "بشكل اسرع مما هو متوقع".

واضاف "حالته تحسنت كثيرا في الايام ال15 الاخيرة".

وكان سان جرمان اعرب قبل اسبوعين غياب فيراتي عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 الى 6 اسابيع، بيد ان طبيب المنتخب الايطالي اندريا فيريتي أكد بان ركبة فيراتي ليست سيئة والمح الى امكانية مشاركته في المباراة الاولى ضمن البطولة القارية ضد تركيا في 11 حزيران/يونيو، علما بان المجموعة تضم ايضا سويسرا وويلز.